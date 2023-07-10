Eskişehir KYK Doğan Aslan Bey Yurdu’nda depremzedeler kapı dışarı ediliyor

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Asırların depremi ülkemizi vurdu. 50 binden fazla insanımız hayatını yitirdi. Milyondan fazla bina ya yıkıldı ya artık oturulamaz hâle geldi.

Yıkılan binalar, yaşamını yitiren canlar, geride kalan acılı insanlar ve her daim vatandaşının arkasında olacağını iddia eden bir hükümet…

Depremin vurduğu 10 ilde hayatta kalmayı başaran aileler ya konteyner kentlerde hastalıklı ortamda yaşam mücadelesi veriyor ya da ülkenin farklı yerlerinde KYK yurtlarında oradan oraya savrulup gidiyor.

Aradan geçen ayların ardından bu insanlar unutulup gitti. Unutulan sadece insanlar değil aynı zamanda bu insanlara verilen sözler oldu.

Tutulmayan sözler, aylardır yaşam mücadelesine devam eden ailesini sevdiklerini kaybeden depremzedeler…

Saymakla bitmez bu acılar.

Yazımızın asıl konusu olan KYK yurtlarında memleketin dört bir yanına savrulmuş olan depremzedeler.

Bugün aldığım bir telefonla Eskişehir Doğan Aslan Bey KYK yurdunda yaşananları duyduktan sonra kanım çekildi.

Yaklaşık 200 depremzedenin konakladığı yurtta bu kadarı da olmaz dediğimiz şeyler yaşanıyor.

Depremzedelerle gerçekleştirecek toplantı için yurda ilçenin mülki görevlileri memleketinden kilometrelerce uzağa savrulmuş bu insanlara yurdu kısa süre içerisinde terk etmelerini tebliğ etti.

Üstelik 10 gün içerisinde…

Yani 20 Temmuz’a kadar yurdu boşaltmaları isteniyor.

Gerekçe olarak eğitim öğretim döneminin başlayacağını söyleyen yetkililerin depremzedelere sunduğu ‘imkanlar’ ise korkunç denecek düzeyde.

Ya 3 bin lira kira yardımı alacaksınız

Ya da şehrinizdeki konteyner kentlere gideceksiniz

Depremden kurtulan insanlar bu kez daha çetin bir hayat mücadelesiyle karşı karşıya.

Depremde maddi kayıplarını milyonlarca liralarla ifade eden depremzedelere 3 bin lira kira yardımıyla 'buradan çık' diyorsunuz. Sadaka mı veriyorsunuz?

Şehrindeki konteyner kente git diyorsunuz. 'Depremde ölmedin git orada salgından, böcekten öl' mü diyorsunuz?

Bu yurttaki insanlar şimdi çoluğuyla çocuğuyla endişeli bir bekleyiş içerisinde. Ha bugün ha yarın dilekçeler ellerine tutuşturulacak.

Şimdi soruyorum

Böyle mi olduk seçimden sonra?

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı daha iki gün önce “Biz depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdik” dedi.

Başarılı sınavdan kastınız bu mu?