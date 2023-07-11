Ey siyasiler seçimden önce ziyaret ettiğiniz depremzedeler kapı dışarı ediliyor haberiniz var mı?

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Dün kaleme aldığım yazıda Eskişehir Doğan Aslan Bey KYK Yurdu’ndan depremzedelerin kapı dışarı edildiğini yazmıştım.

Olayı kısaca tekrar hatırlatmak gerekirse

Yaklaşık 200 depremzedenin konakladığı yurtta depremzedelerle gerçekleştirecek toplantı için yurda giden ilçenin mülki görevlileri yurdu kısa süre içerisinde terk etmelerini tebliğ etti.

Üstelik 10 gün içerisinde…

Yani 20 Temmuz’a kadar yurdu boşaltmaları isteniyor.

Gerekçe olarak eğitim öğretim döneminin başlayacağını söyleyen yetkililer depremzedelere

Ya 10 binlerce lirayı bulan kira piyasasının bu bir dönemde 3 bin lira kira yardımı almalarını

Ya da yerle bir olan şehirlerde salgın hastalıkların kol gezdiği konteyner kentlere dönmeleri seçeneğini sundu.

Depremden kurtulan insanlar bu kez daha çetin bir hayat mücadelesiyle karşı karşıya.

Bu yurttaki insanlar şimdi çoluğuyla çocuğuyla endişeli bir bekleyiş içerisinde. Ha bugün ha yarın dilekçeler ellerine tutuşturulacak.

Dün bu konuyu tüm detaylarıyla anlatmıştım

Gelelim yazının ardından yaşanan gelişmelere

Kaleme aldığım yazı ses getirmiş olacak ki Eskişehir’in mülki idarecileri olaya el atma ihtiyacı duymuşlar.

Depremde maddi kayıplarını milyonlarca liralarla ifade eden depremzedelere 3 bin lira kira yardımıyla, salgın hastalıkların kol gezdiği konteyner kentlerde geri gönderip enkazın altında yaşam mücadelesi veren insanlara yeniden bu kez daha zor bir yaşam mücadelesi verme seçenekleri arasında bıraktıktan sonra sorunu çözmek için çamaşır dağıtıldı.

Evet yanlış okumadınız. Yöneticilerin bulduğu çözüm tam olarak bu. Bugün depremzedelere iç çamaşırı ve tişört dağıtıldı.

Ayrıca yurdu terk etmeleri için 10 gün süre verilen depremzedelere de gün boyunca yukarıda bahsettim iki çözüm yolu “bir an önce kaydını yaptırsın” “bir an önce başvurmaları önemle duyurulur” sözleriyle anons edilmeye devam ediliyor.

Kaleme aldığım yazı bir yere kadar ulaşmış bazı çözüm yolları üstünde düşünülmeye başlanmış. Şimdi gelelim seçim öncesi bir ayağı depremzedelerin konakladığı KYK yurdunda olan siyasilerimize.

AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve 28. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Derya Çıraklı 21 Mayıs’ta “Kahramanmaraş’tan minik misafirlerimiz” notuyla sosyal medya hesabından yurdu ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Dışişleri eski Bakanı şu an Antalya Milletvekili olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun 8 Nisan’daki ziyaretini eski milletvekili Emine Nur Günay yine sosyal medyadan duyurmuştu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Milletvekili Harun Karacan’ın 28 Şubat’taki ziyareti böyle duyurulmuştu.

MHP 27.Dönem Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak 24 Şubat’taki ziyaretini yine böyle duyurmuştu.

Dönemin AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan 20 Şubat’taki ziyaretini “Çocuk gülerse dünya güler” notuyla yine sosyal medyadan paylaşmıştı.

O çocuklar şu an gülmüyor…

O çocuklar ve aileleri şu an tedirgin bir bekleyiş içerisindeler. Seçimden önce ziyaretlerinizi eksik etmediğiniz depremzedelerin şu an tam da yanında olma zamanı.

Seçimden önce söz verdiğiniz gibi bu insanlara 'insani' bir çözüm önerisi sunmanız lazım.