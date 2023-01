﻿Eskişehir Otogarı çalışanlardan 'Üşüyoruz' eylemi

Hava sıcaklığının gün boyu sıfırın altında seyrettiği kentte, seyahat firmalarının çalışanları Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yeterince ısıtılmadığını öne sürdü. Yazıhanelerin bulunduğu yerde toplanan 15 kişi, üşüdüklerini belirterek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin soruna çözüm bulmasını talep etti.

Fatih Gündoğmuş, ısınmak için elektrikli ısıtıcılar yaktıklarını belirterek, "Hava çok soğuk. Üstü açık bir otogarda çalışıyor gibiyiz. Soğuk, iki taraftan birden esiyor. Gündüz saatlerinde böyleyse, gece her yazıhaneci katalitik ya da elektrikli soba yakmak zorunda. Yakmasak, hasta olacağız. Burada belediye bizden ısıtma, aydınlatma için her ay, iki ayda bir bunların ücretlerini alıyor. Özellikle hafta sonu biraz daha fark ediyor. Hiç ısınma yok. Bizler otogar esnafıyız. Her gün kravatlarımızı takıp, beyaz gömleklerimizi giyeriz. Hem otobüs hem yazıhane personeli bu şekilde çalışırız. Hiç kravatlı adam var mı? Yok. Herkes boğazlı giymiş, atkı takmış. Soğuk, ciddi anlamda üşüyoruz. Bunun bir an önce yetkililerce çözülmesini istiyoruz" dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE ISINMA SAĞLANMIYOR"

Bahadır Işık da sorunlarının bir an önce çözülmesini isteyerek, "Burada çoğu firma kurumsal olarak çalışmakta. Herkesin bir kılık-kıyafet yönetmeliği var. Şu an hepimiz bu kıyafetlerle çalışıyoruz. Firmaların genel merkezlerinden ceza yeme ihtimalimiz oluyor. Çünkü firmaların kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyamıyoruz. Özellikle hafta sonu, otogarın idari personelinin olmadığı zamanlar hiçbir şekilde ısınma sağlanmıyor. Tüm yazıhanelere girin, ısıtıcı ve elektrik sobası var. Bizi boşverin yolcular bile donuyorlar. Burası Eskişehir'in yüzü. Yolcular sıcak otobüsten iniyor, otogara giriyor ve buz gibi" diye konuştu.

"KAPILAR AÇILDIĞI ZAMAN, SICAKLIK DÜŞEBİLİR"

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kazan dairesi sorumlusu olduğunu belirten görevli ise kazan kapatmanın söz konusu olduğunu savunarak, "Kazanlarımız normalde 60-65 derecelerde yanıyor. Hiçbir zaman kazanlar kapanmaz, 24 saat çalışır. Ama yoğunluk olduğunda kapılar açıldığı zaman, hava sirkülasyonundan doğal olarak düşebilir. Kesinlikle kapatma gibi bir olay yoktur. Şu anda kazan 65 derece sıcaklıkta yanıyor. İçerisi normalde 20-22 derece civarında olur. Ama sirkülasyon olduğu zaman 18-19 derece civarlarına düşer" dedi. (DHA)