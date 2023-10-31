Eskişehir'de 16 yaşındaki kıza tramvay çarptı

Eskişehir’de tramvayın çarpmasıyla yaralanan 16 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Eskişehir'de 16 yaşındaki kıza tramvay çarptı

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde, karşıdan karşıya geçmekte olan 16 yaşındaki D.Y. isimli genç kıza, Osmangazi Üniversitesi-SSK hattında seyir halinde olan tramvay çarptı.

Bacağı tramvayın altında kalan genç kız, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bacağından yaralanan D.Y., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana gelirken, görgü tanıkları, genç kızın kulaklık taktığı için tramvayı duymadığı iddia etti.

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