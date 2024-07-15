Ankara’da dehşet! Kardeşi ve dayısını başından vurup kafasına sıktı

Olay, saat 15.00 civarında Ekin Mahallesi 1604. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Ş. (35), ailesiyle birlikte yaşadığı evden kardeşi Uğur Ş. (32) ve dayısı Murat K. (51)ile çıkarak aynı otomobile bindi.

Araç hareket ettikten kısa süre sonra yaşanan tartışmanın ardından otomobilden inen Bekir Ş., yanında bulundurduğu tabanca ile araçta bulunan kardeşi Uğur Ş. ve dayısı Murat K.'yı başlarından vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayan Bekir Ş., ateş ederek yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başlarından vurulan üç kişinin yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından üç kişi ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

"SAKİN YAŞANTILARI OLAN İNSANLAR"

Silah sesleri üzerine olay yerine koştuğunu belirten esnaf Mehmet Ali Akar, "Olaydan sonra geldiğimde şaşırdım. Çünkü mahallenin çok sakin, çok nezih insanları ve hala inanmıyorum böyle bir şey olduğuna. Vurulan kişiyi tanıyorum; kendi halinde, kavgasını, gürültüsünü, davasını duymadığım bir adam, son derece merhametli bir insan.

Herkese yardım eden bir çocuk. Yani anlamış değilim. Hiçbir şeylerine şahit olmadım, kavgasız, gürültüsüz, sakin bir yaşantıları olan insanlar. Kişinin cana yakınlığı, samimiyeti, insanlara yardımı son derece değerli insanlardı ve bu olayın nasıl gerçekleştiğine inanmış değilim. Üzgünüm" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Bu arada olay anı ve sonrasında vatandaşların olay yerine koşuşturmaları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hareket ettikten birkaç metre sonra otomobilden inen Bekir Ş.'nin ateş ettiği ve ardından kendisini vurduğu, silah sesleri üzerine vatandaşların olay yerine geldikleri görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.