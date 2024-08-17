Eskişehir’de araç kundaklayan şüpheliler yakalandı

Kaynak: İHA
Eskişehir’de araç kundaklayan şüpheliler yakalandı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde park halindeki bir aracı benzin dökerek kundaklayan iki şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Gece saatlerinde Çelikbilek Sokak’ta meydana gelen olayda, 26 ADM 951 plakalı hafif ticari araç, otomobille gelen iki kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin araca benzin dökerek ateşe verdiği görüldü. Çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, olayın gerçekleştiği bölgedeki 20 saatlik kamera görüntüleri incelendi. Bu incelemeler sonucunda şüpheliler E.Ç. ve M.B. tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahısların, aynı araca yönelik daha önce de iki ayrı kundaklama olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olaylarda kullanılan iki çalıntı otomobil de ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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