Eskişehir'de bıçaklı kavga

Odunpazarı ilçesinde, cumartesi günü meydana gelen olayda, Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. ile yaşları 17 ile 27 arasındaki B.Z., T.Z., F.Y. isimli şahıslar arasında, bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, 36 yaşındaki Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T.(36) bıçakla yaralandı. Birçok bıçak darbesi aldığı tespit edilen Fatih Bayar ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Yasin T., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Fatih Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra sırra kadem basan şüpheli şahıslar B.Z., T.Z. ve F.Y., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Üç şahsın, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Olay hakkında açılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.