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Dükkana girmeye çalışan şüpheliler özel kilitleri kıramadı

Eskişehir'de bir gayrimenkul işletmesinin dış kapısını 3 noktadan zorlayan şüpheliler, iç kısımdaki özel kilit sayesinde dükkâna giremedi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:35
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Eskişehir'de dükkana girmeye çalışan şüpheliler özel kilitleri kıramadı

Dükkana girmeye çalışan şüpheliler özel kilitleri kıramadı
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İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak üzerinde bulunan emlak dükkânına, işletme sahibinin anlatımına göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce girilmeye çalışıldı.

İşletme sahibi Sefer Hakan Olgun, sabah saatlerinde dükkânını açarken, kullanılmayan ikinci kapısının zorlandığını gördü. Olgun, yakından incelediğinde kapının 3 farklı noktadan zorlandığını fark etti. Mevcut kilidin kırıldığını gözlenirken, iç tarafta bulunan asma kilit sayesinde kapının açılmadığı işletme sahibi tarafından ifade edildi.

Eğer asma kilit olmasaydı şüpheli ya da şüphelilerin dükkânına rahatça gireceğini söyleyen Hakan Olgun, "Sabah dükkânımı açmaya geldiğimde ikinci, kullanmadığım kapının zorlandığını gördüm. Bu kapının zorlanma ihtimalini düşünerek iç kısma özel bir kilit taktırmıştım. O olmasaydı sanırım içeri gireceklerdi. İlk kez böyle bir şey ile karşılaştım. İçeri girmeleri durumda birçok değerli eşyamı götürebilirlerdi. Sanırım gece geç saatlerde bu girişim oldu, çünkü o saatlerde bu sokak tenhalaşıyor. Polise haber verdik, incelemelerine birazdan başlayacaklar. Bölge esnafı dikkatli olsun, güvenlik önlemlerini alsın" dedi.

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