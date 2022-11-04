Satırlı kadın cinayetinde haksız tahrik indirimine Yargıtay ‘dur’ dedi

Daire, yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ancak daha sonra cezasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince "haksız tahrik" indirimi yapılan sanık Özalpay hakkındaki davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Maktul ile sanığın şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladıkları anlatılan kararda, daha sonra boşanma davasının açıldığı ve tarafların boşanmasına karar verildiği belirtildi.

Gerek boşanma davasından önce gerekse sonra sanık Özalpay'ın, Arslan'a yönelik tehditlerde bulunduğu, Arslan'ın konuyla ilgili şikayetlerde bulunduğu aktarılan kararda, olay günü sanığın satırla maktulü kovaladığı, yakalamasının ardından da gerçekleştirdiği eylem nedeniyle Arslan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Sanığın mahkemede, maktulün kendisine karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği yönünde savunma yaptığı anımsatılan kararda, bu konunun dikkate alınarak "haksız tahrik" indirimi uygulanamayacağı ifade edildi. Söz konusu iddianın ancak taraflar arasındaki boşanma davasının konusu olabileceğine işaret edilen kararda, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra "sadakat yükümlülüğü"nün ihlal edildiği iddiasının "haksız tahrik" olarak değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Kararda, şunlara yer verildi:

"Sanık ve maktul arasında 18 Eylül 2018 tarihinde boşanma davasının açıldığı, boşanma kararının 10 Eylül 2019 tarihinde kesinleştiği, sanığın nitelikli kasten öldürme suçunu 11 Ekim 2019 tarihinde yani boşanma kararının kesinleşmesinden bir ay sonra işlediği, boşanma kararı kesinleştikten sonra, önceye dayalı sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesine ilişkin iddiaların haksız tahrik olarak değerlendirilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık hakkında TCK'nin 29. maddesi uyarınca uygulama yapılarak eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir."

Daire, yeniden yargılama yapılmak üzere bozma kararının ilgili mahkemelere gönderilmesini kararlaştırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ayşe Tuba Arslan, boşandıktan yaklaşık bir ay sonra 11 Ekim 2019'da Eskişehir'de eski eşi tarafından satırla öldürülmüş, katil zanlısı Özalpay yargılandığı Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Temmuz 2020'de "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Bu kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise 2021'de sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesinde belirtilen "haksız tahrik" indirimini uygulamış, cezayı 24 yıla düşürmüştü.