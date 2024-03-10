Eskişehirde feci kaza: hız göstergesi 190 kilometrede takılı kaldı

Kaynak: DHA
Eskişehirde feci kaza: hız göstergesi 190 kilometrede takılı kaldı
Eskişehir'de Yaşar Demiryürek'in (55) kullandığı otomobil yön tabelası direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği kazada aracın hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.

Feci kaza, saat 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara çevreyolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Yaşar Demiryürek, 26 B 4630 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta sıkışan Demiryürek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Demiryürek’in naşı, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından polisin otomobilde yaptığı incelemede, aracın hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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