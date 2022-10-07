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Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de seyir halinde olan hafif ticari araçla işçi otobüsü yol kesişiminde çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:59
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Eskişehir’de feci kaza: İşçi otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 ölü, 2 yaralı

Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Eskişehir’de hafif ticari araçla işçi otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün 16.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Mustafa Paşa Sokak ile Dilruba Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin T. (40) idaresindeki 26 S 0735 plakalı işçi otobüsü ile Mehmet K.’nin (37) kullandığı 25 SN 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet K. ve yolcular Muhammet Ş. (24) ile Yunus Deli (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Yunus Deli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Kaynak: İHA)

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