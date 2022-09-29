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Kamyonet kamyonun altında kaldı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de seyir halinde bulunan kamyonet, karşı şeride geçerken kamyona çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:53
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Eskişehir’de feci kaza: Kamyonet kamyonun altında kaldı, 1’i ağır 2 yaralı

Kamyonet kamyonun altında kaldı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı
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Eskişehir’de bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün Eskişehir-Alpu kara yolu Çavlum Mahallesi yakınlarında saat 15.40 sularında meydana geldi. 
Edinilen bilgilere göre, C.I. isimli sürücünün kullandığı 48 H 9241 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek A.S.’nin kullandığı 26 SL 489 plakalı kamyona çarptı. Kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kamyon sürücüsü A.S. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, kamyonet sürücüsü C.I. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü C.I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonucu Eskişehir-Alpu kara yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.


(Kaynak: İHA)

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