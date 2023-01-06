Sulama ekipmanı çalan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de bir sulama kooperatifine ait ekipmanları çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’na 5 Ocak günü Yakakayı Mahallesi’nde hırsızlık olayı gerçekleştiği ihbarı yapıldı.
Yapılan incelemelerde O.T. isimli şüphelinin kullandığı otomobil içerisinde, çalıntı olduğu anlaşılan sulama kooperatifine ait 1 adet pik döküm glob vana ve çeşitli sulama ekipmanları olduğu tespit edildi. Çalıntı malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
(Kaynak: İHA)
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