6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sulama ekipmanı çalan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de bir sulama kooperatifine ait ekipmanları çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:16
Takip Et

Eskişehir’de hırsızlık olayına karışan şahıs yakalandı

Sulama ekipmanı çalan şüpheli yakalandı
+
Aa
-

Eskişehir’de bir sulama kooperatifine ait ekipmanları çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’na 5 Ocak günü Yakakayı Mahallesi’nde hırsızlık olayı gerçekleştiği ihbarı yapıldı.

Yapılan incelemelerde O.T. isimli şüphelinin kullandığı otomobil içerisinde, çalıntı olduğu anlaşılan sulama kooperatifine ait 1 adet pik döküm glob vana ve çeşitli sulama ekipmanları olduğu tespit edildi. Çalıntı malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
3
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
4
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
5
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
6
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
7
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.