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Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı

Samsun'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında muhtarların ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 04:36
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Samsun'dan çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı

Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
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Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA’nın haberine göre; operasyonda, "görevi kötüye kullanma", "nitelikli hırsızlık" ve "zimmet" suçlarını işledikleri iddia edilen, aralarında muhtar, orman muhafaza memurları ve şefleri gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç etikleri, devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Kavak Adliyesi'ne çıkarıldı.

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