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Sokak ortasında cep telefonu çalınıp darbedilen kadının yardıma kimse koşmadı

Esenyurt'ta sokak ortasında bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayarak darp etti. Çevredeki insanların müdahale etmeden izlemesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:47
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İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında cep telefonu çalınıp darbedilen kadının yardıma kimse koşmadı

Sokak ortasında cep telefonu çalınıp darbedilen kadının yardıma kimse koşmadı
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Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı. Şahıs, bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştıktan sonra defalarca tokat atarak darp etti.

Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Mehmet
7.12.2022 14:17
İnsanlar hayatlarını tehlikeye atmak istemiyor. Kendilerine bir şey olursa çocuklarına vesaire kim bakacağını düşünüyor ki haklılar.  
 
0606
7.12.2022 14:16
SEN NE HIYAR BİR YERSİN ESENYURT 2 AD ARAÇ GEÇTİ HALA KADINA YARDIM YOK  
 
Ahvalimiz
7.12.2022 13:59
Daha da kötüsü aynı yolun yolcuları köşeyi tutuyor olabilir mi?  
 
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