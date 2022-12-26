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Parktaki oturma grubunu çaldılar. Belediyenin güvenlik kameraları her şeyi çekti

İstanbul Eyüpsultan'da bir parkta yer alan oturma grubunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:13
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Belediyenin güvenlik kameraları her şeyi çekti. Parktaki oturma grubunu çaldılar.

Parktaki oturma grubunu çaldılar. Belediyenin güvenlik kameraları her şeyi çekti
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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir parkta yer alan oturma grubunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi’nde bulunan Hz. Halit Parkı’na gelen bir grup, bir süre sohbet ettikten sonra buradaki oturma ünitesini çaldı.

Belediye tarafından vatandaşların kullanımı için yapılan üniteyi alan grup, daha sonra hızla parktan uzaklaştı.

Kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından gerçekleştirilen hırsızlık anı Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ilçedeki parklara konulan, belediyenin internet sitesinden de 24 saat canlı yayın yapan güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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