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Eskişehir'de 'Kırsalda Kadın ve Genç' semineri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kırsalda Kadın ve Genç' konulu seminer vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:08
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Eskişehir'de 'Kırsalda Kadın ve Genç' semineri

Eskişehir'de 'Kırsalda Kadın ve Genç' semineri
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ANKA'da yer alan haberde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Eskişehir’de faaliyet gösteren çiftçilere ve tarımsal üretime ilgi duyan vatandaşlara yönelik, 'Çiftçi ve Kentli Üreticilere Eğitim' protokolü ile eğitimler verilmeye devam ediliyor.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimler büyük ilgi görürken, etkinlikler kapsamında düzenlenen 'Kırsalda Kadın ve Genç' konulu seminer Dr. Nihal Can Ağırbaş’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirilen seminerde Dr. Ağırbaş tarafından kırsalda kadınların, çocukların ve gençlerin yaşadığı sorunlar ve bu konuda yapılması gerekenler hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek’in açılış konuşmasını yaptığı seminerde Dr. Ağırbaş kırsal kalkınma konusunda şunları söyledi:

“Kırsal alanda tarımda çalışanlar arasında kadın ve çocuk iş gücü dezavantajlı gruplar olarak kabul edilir. Bu gruplar hem kayıt dışı hem de evrensel çalışma ilkelerine uygun biçimde çalıştırılmadığı veya çalıştırılması yasak olduğu için dikkati çekmektedir. Kırsalda kadının tarımda aile işgücü içerisinde ücretsiz olarak çalışması, çoğu zaman çocuklarıyla birlikte yalnızca aile bütünlüğü içinde ele alınması nedeniyle salt kadına yönelik politikalar oluşturulmadığını ve olanların da gereğince uygulanmadığını görmekteyiz. Kırsal kalkınmanın, kırsaldaki kadının ihmal edilmesi ile tamamlanamayacağı bir gerçektir. Tarım sektöründe bir diğer güçlendirilmesi gereken dezavantajlı grup ise gençlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde sanayi ve hizmetler sektöründe iş gücü talebinin artması, kadınlar için geçerli olan kaynaklara erişim problemlerinin gençler için de geçerli olması, kırsal alanlarda gelir getirici tarımsal ve tarım dışı istihdam olanaklarının yetersiz oluşu, kentlere genç nüfus göçünü hızlandırmakta, bu durum kırsal bölgelerde nüfusun yaşlanması sonucunu doğurmaktadır. O nedenle de ülkemizin genç nüfus potansiyelinin doğru politikalarla yönlendirilmesi gerekir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde cinsiyete ve yaşa duyarlı, fırsat eşitliği yaratacak uygulama ve projelerin hayata geçirilmesi, kırsal kalkınma süreci ve toplumsal refahın sağlanması için gereklidir.” 

Seminer vatandaşların merak ettikleri sorulara yanıt bulduğu karşılıklı soru cevap bölümü ile tamamlandı.

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