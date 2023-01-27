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Okul müdürüne 24 yıl hapis! 11 öğrenciye taciz iddiası

Eskişehir’de, 11 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Mustafa Kartaler, ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlarından iyi hal indirimli 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum edildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:47
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Eskişehir'de kız öğrencileri taciz eden okul müdürü Mustafa Kartaler'e iyi hal indirimli 24 yıl hapis

Okul müdürüne 24 yıl hapis! 11 öğrenciye taciz iddiası
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Alpu ilçesindeki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda rehber öğretmen F.G., geçen yıl Şubat ayında okul içinde yaptığı öğrenci görüşmelerinde, müdür Mustafa Kartaler’in kız öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğunu öğrendi. Başlatılan soruşturma kapsamında öğrenciler, Çocuk İzleme Merkezi uzmanları eşliğinde alınan ifadelerinde, elle ve sözlü olarak tacize uğradıklarını anlattı. Şikayetler üzerine Alpu'da gözaltına alınan okul müdürü Kartaler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı.

“TÜM ÖĞRENCİLERİMİ KENDİ EVLATLARIM GİBİ GÖRDÜM”

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyle hakkında 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan sanık Mustafa Kartaler, dün karar duruşmasına çıkarıldı. Duruşmada Kartaler’in yanı sıra taraf avukatları yer aldı. Son savunmasını yapan Kartaler, suçlamayı kabul etmedi. 2 çocuk babası olduğunu ve tüm öğrencilerini kendi evlatları gibi gördüğünü öne süren Kartaler, “Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Mahkemeden beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Mustafa Kartaler’i ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlarından iyi hal indirimi de uygulayarak toplam 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum etti. Heyet ayrıca Kartaler’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(Kaynak: DHA)

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