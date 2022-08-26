Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar-Emirdağ kara yolunun 6’ıncı kilometresinde Aşağıkepen Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücü Yusuf K., kullandığı 61 DN 006 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü Yusuf K. ile yolcu olarak bulunan Mustafa K. ve Halil İbrahim K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



(Kaynak: İHA)