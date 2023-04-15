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Yan yatan tanker yolu kapattı

Eskişehir'de bir tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada yol trafiğe kapanırken, sürücü ise hafif yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 11:13
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Eskişehir'de tanker yan yattı: 1 yaralı

Yan yatan tanker yolu kapattı
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İHA'nın haberine göre, Eskişehir'de tankerin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 50’nci kilometresinde S.Y.'in kullandığı tanker direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilerek, yan yattı. Kazadan dolayı yol belli bir süre trafiğe kapandı. 

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kapanan yol trafiğe açılırken, kazada sürücü ise hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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