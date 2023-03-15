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Tramvay yolunda kaza: Trafik felç oldu

Eskişehir'de tramvay yolu üzerinde 3 aracın çarpışmasıyla meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucu şehir içi ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:56
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Eskişehir'de tramvay yolunda kaza

Tramvay yolunda kaza: Trafik felç oldu
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İHA

Kaza, bugün sabah saatlerinde Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tramvay yolu üzerinde akan trafikte kamyonet, hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.

Toplamda 3 aracın çarpışmasıyla meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucu tramvay ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Sabah işe ve okula gidiş saati olmasından dolayı, kaza sonucu aksayan trafik birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oldu.

Bir süre sonra kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik normale döndü.

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