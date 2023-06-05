Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca: Küme düşme kaldırılsın!

Eskişehirspor'da Başkan Erkan Koca çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca: Küme düşme kaldırılsın!

Küme düşmenin kaldırılmasını bekleyen Koca şu ifadeleri kullandı;

"Eskişehirspor, tarihte ilk kez amatör kümeye düştü. Bunu yaşattığımız için taraftarımızdan özür diliyorum. Türkiye'de yaşanan deprem sonrası oluşan durum sebebiyle bir haksızlık oluştu"

''TFF'YE DİLEKÇE SUNDUK''
"Bizim grubumuzdan 3 takım küme düştü, diğer gruptan 2 takım, yan gruptan 1 takım küme düşürüldü. Biz bunun haksızlık olduğunu söyledik. Lig bitince mücadelemizi masada sürdürmeye devam ettik.

Küme düşen takımın başkanları ile dilekçe hazırlayıp TFF'ye sunduk. Süper Lig, Kulüpler Birliği ile görüştük ve gündeme getirilmesini sağladık. Bu hafta kararın açıklanacağını düşünüyorum. Küme düşmenin kaldırılmasını istiyoruz"

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