Esnaf isyan etti: Kaçak göçek gideceğiz Suriyeliler gibi Afganlar gibi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla’da esnafı ziyaret etti.

Kuruyemiş esnafı “İşler iyice duruldu. Yaylacılar yaz döneminde imdadımıza yetişiyordu ancak onlar da bu sene alışveriş yapmıyor. 150 bin liralık mal aldık. Sattık yine aynısını alamadık. Fıstık 100 liraydı, 170 lira oldu. Ay çekirdeği 70 liraydı, 115 lira oldu. Kabak çekirdeği 180 liraydı, 230 lira oldu. Badem 200 liraydı 330 lira oldu. Kaju 280’di 350 oldu. Antepfıstığı rekor kırdı. 250 liradan 500 liraya çıktı. 195 liradan aldığımız kahveyi 250 liraya satıyoruz” diye konuştu.

Pazar esnafı; “350 lira olan yükleme işçiliği 1 milyar (bin lira) diyor. 3 ton mala 3 bin 300 lira işçilik ödedim. Sadece yükleme parası. Patlıcanın poşeti 500 lira. Mazotu hesaplama artık. Biz iki sene önce bu memlekette beleş yaşıyormuşuz” dedi.

Esnafın her zaman sıkıntı çektiğini ancak son 2 yıldaki sıkıntıların katlanarak arttığını belirten pazarcı esnafı, “2 esene öncesine kadar beleş yaşıyormuşuz ama farkında değilmişiz. 2021’den sonra ve 2021’den önce diye hayatı ayırmak lazım. Son iki yıl çok sıkıntılı geçiyor” ifadelerini kullandı.

GÜRER: “YILLARDIR ESNAF GEZERİM, BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM”

Gürer, esnafın aktardıklarını, yaptığı yazılı açıklamada şöyle değerlendirdi:

“AKP döneminde sorunlar hep oldu, insanlar, toplumun tüm kesimleri ekonomik açıdan büyük sıkıntılar çekti ve çekmeye devam ediyor. Ancak bu yıl tablo çok daha vahim. Dükkanını satıp bir yere işçi olarak girmek isteyen var, pazarcı pazara getirdiği birkaç ürünü aldığı fiyattan aşağı satarak müşteri tutmaya çalıştığını anlatıyor. Terzide yama yaptıran, ayakkabı tamircisinde pençe yaptıran sayışa artmış durumda. İlçe Pazarında İkinci el ürün pazarı dahi kurulur duruma gelmiş. Ay çekirdeği bile lüks çerez olmuş. Pazarcı esnafının nakliye masrafı, Adana’dan Mersin’den getirdiği ürünün satışından çok daha fazla tutar duruma ermiş. Esnaf sigorta yaptıramaz, vatandaş canı çektiği meyveyi alamaz duruma gelmiş. Nereden ucuz ekmek alırım diye fırın gezen vatandaş var. Emekliye bir dokun bin ah işit. Böyle bir ortamda ne esnaf ne de vatandaş mutlu.

Buradan siyasi iktidara sesleniyorum; çıkın halkın arasına karışın, çarşıyı pazarı gezin, durum çok vahim. Oturduğunuz yerden pembe tablo çizerek, TÜİK verileriyle halkın sorunları daha da ağırlaşıyor. Sorunlar kartopu gibi büyüyor. Mutfaktaki yangını söndürmek için gerekli tedbirler alınmalı, gidişat hiç iyi değil. Cumhurbaşkanı, AKP sözcüleri emekli maaşlarına iyileştirme için Meclis açılışını işaret ediyor. Yarın Meclis olağanüstü toplantıya çağırsınlar emekli için gereken artışı sağlayalım. Çoğunluk onlarda. Bir gün geçirmeden sorunu çözeriz. En düşük emekli maaşı asgari ücret yapıp tüm emeklilerin durumunu iyileştirecek kararlar alalım.”