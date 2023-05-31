Esnaf lokantasına giren zabıta hayatının şokunu yaşadı. Şeytan bile şapkasını çıkarıp selam verdi

İHA’nın haberine göre, Şanlıurfa Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde yürüttüğü denetimler sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir lokantaya şok baskın düzenledi. Esnaf lokantasının mutfak bölümüne geçen zabıtalar, patates cipsleri arasına gizlenmiş bir küvet buldu.

Küvetin içine bakan zabıtalar rengi kararmış tavukların çamaşır sulu suda renginin beyazlaştırıldığını fark etti.

Yaklaşık 500 kilo bozuk tavuğun rengi açıldıktan sonra satılmak üzere piyasaya sürüleceği belirlendi.