Esnaf Ticaret Bakanı’na kaçak çay ikram etti

Kaynak: Haber Merkezi
Esnaf Ticaret Bakanı’na kaçak çay ikram etti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a İstanbul’da bir esnaf kaçak çay ikram etti. Esnafın teklifine Bakan Bolat’ın çevresindekiler şaştı kaldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 29 Şubat'ta yaptığı ziyaretteki diyalog gündem oldu.

Bolat, yeniden aday gösterilen AKP’li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçede esna ziyareti yaptı.

Ticaret Bakanı’nı gören bir esnaf, onu iş yerinde çay içmeye davet etti. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bolat, ‘Sıcak’ yanıtını alınca içeri girdi. Esnafsa bakana dönerek, “Çayım sıcaktır ama, onu söyleyeyim” dedi. Ticaret Bakanı'nın yanında kaçak çay kullandığını söyleyen esnafa AKP’li Demir, “Ticaret Bakanı’nın yanında bu söylenir mi?” diye tepki gösterdi.

Söz konusu anlar ise Gümrük Muhafaza Personeli Derneği’nin Instagram hesabından paylaşılarak şu not düşüldü: “Bakanımız Ömer Bolat ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in esnaf ziyaretinde, esnafın ikram ettiği çayın kaçak olduğunu söylemesi, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından böyle yanıt buldu.”

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