Esra Erol ‘erkek’ olduğunu ortaya çıkarmıştı! Dadı Meryem’in son videosu ortalığı karıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Esra Erol ‘erkek’ olduğunu ortaya çıkarmıştı! Dadı Meryem’in son videosu ortalığı karıştırdı
ATV’de Esra Erol’un programında Meryem Fariz isimli çocuk bakıcısının, 8 yaşındaki Hasret isimli çocuğu öldürmekten 9 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıkmıştı. Dadı Meryem’in, cezaevinden çıktığında cinsiyet değiştirdiği de öğrenilmişti. Dadı Meryem’in Tiktok’taki son videosu sosyal medyayı karıştırdı.

Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun isimli vatandaş bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'un programına çıkmıştı.

mehmet1.jpg

Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ‘Meryem Fariz’ ile aldattığını, mesajlarını yakaladığını söylemişti.

esra2.jpg

ÇOCUK CİNAYETİNDEN 9 YIL YATMIŞTI

Esra Erol, çocuk bakıcısı Meryem Fariz’in çocuk katili olduğunu ve 9 yıl cezaevinde yattığını ortaya çıkarmıştı.

CEZAEVİNDEN ÇIKINCA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Esra Erol ayrıca ‘Dadı Meryem’in cezaevinden çıktıktan sonra cinsiyet değiştirerek kadın olduğu bilgisini de paylaşmıştı.

tiktok1.jpg

DADI MERYEM HAMİLE Mİ?

Kamuoyunda ‘Dadı Meryem’ olarak bilinen Meryem Fariz’in son Tiktok videosu sosyal medyayı karıştırdı.

Dadı Meryem, yaşadığı evin balkonunda video çekerek “2 haftalık hamileyim, çocuğuma baba arıyorum adam gibi adam” notunu düştü.

Son Haberler
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı Gündem
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terörist 4 kişi yakalandı Gündem
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terörist 4 kişi yakalandı
Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı Ekonomi
Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı
Ümit Özat başdanışman oldu Spor
Ümit Özat başdanışman oldu
Getir'den flaş karar Gündem
Getir'den flaş karar
Çeyiz hazırlığı yapanlar bu haberi mutlaka okumalı. Hangi yemek takımı tercih edimeli Ekonomi
Çeyiz hazırlığı yapanlar bu haberi mutlaka okumalı. Hangi yemek takımı tercih edimeli
İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti. Tablo hediye etti Gündem
İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti. Tablo hediye etti