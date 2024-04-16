Esra Erol ‘erkek’ olduğunu ortaya çıkarmıştı! Dadı Meryem’in son videosu ortalığı karıştırdı

Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun isimli vatandaş bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'un programına çıkmıştı.

Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ‘Meryem Fariz’ ile aldattığını, mesajlarını yakaladığını söylemişti.

ÇOCUK CİNAYETİNDEN 9 YIL YATMIŞTI

Esra Erol, çocuk bakıcısı Meryem Fariz’in çocuk katili olduğunu ve 9 yıl cezaevinde yattığını ortaya çıkarmıştı.

CEZAEVİNDEN ÇIKINCA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Esra Erol ayrıca ‘Dadı Meryem’in cezaevinden çıktıktan sonra cinsiyet değiştirerek kadın olduğu bilgisini de paylaşmıştı.

DADI MERYEM HAMİLE Mİ?

Kamuoyunda ‘Dadı Meryem’ olarak bilinen Meryem Fariz’in son Tiktok videosu sosyal medyayı karıştırdı.

Dadı Meryem, yaşadığı evin balkonunda video çekerek “2 haftalık hamileyim, çocuğuma baba arıyorum adam gibi adam” notunu düştü.