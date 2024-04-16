Nursema yatağında Umut’u başka kadınla bastı! Kızılcık Şerbeti’nde büyük hayal kırıklığı

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın rol aldığı popüler dizi Kızılcık Şerbeti’nin 59. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. 19 Nisan’da ekrana gelecek yeni bölümde, Nursema’nın eşi Umut’u yakaladığı anlar dikkat çekiyor.

GÖRKEM ZİL ZURNA SARHOŞ EVE GELDİ

Fragmanda, Nilay’ın aracılığıyla tanışan Giray ve Doğa’nın arasındaki bağ kuvvetleniyor. Görkem, gece kulübünde fazla alkol alınca sarhoş bir şekilde eve dönüyor ve bu durum evdeki huzuru bozarken, Fatih de zor bir duruma düşüyor.

Abdullah Bey, eşi ve oğlunun konuşmasını dinleyerek Alev’in masum olduğunu anlıyor ve onunla barışmak için harekete geçiyor.

UMUT NURSEMA’YI BAŞKA BİR KADINLA ALDATTI

Evlilik hayatında zorluklar yaşayan Nursema, “Bu evlilikte birçok şeye katlandım ama türbanım yüzünden kabul edilmemek…” diyerek babasına boşanma niyetini açıklıyor.

Eşiyle son bir kez konuşmak için evine giden Nursema, Umut’u kendi yataklarında başka bir kadınla birlikte buluyor. Umut’un kiminle olduğu merak konusu olurken, cevap yeni bölümde ortaya çıkacak.