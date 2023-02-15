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Esra Erol depremde kaybolanlar için harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıplar için de harekete geçildi. ATV ekranlarında hafta içi her gün program yapan Esra Erol depremde kaybolanlar için seferber olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:02
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Esra Erol kayıp depremdeler için harekete geçti

Esra Erol depremde kaybolanlar için harekete geçti
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Kahramanmaraş'ta geçen hafta meydana gelen iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu.

Esra Erol sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depremde yakınlarını kaybedenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

Esra Erol’da programının sunucusu ünlü isim paylaşımında, “Kayıplarımız için önemli duyuru! Kayıp yakınlarınızın bulunması için 24 saat telefon başındayız, bizi arayın!" dedi.

Ünlü sunucunun paylaşımına takipçileri, “Esra Hanım çocuklara sahip çıkın ne olur”, “İyi ki varsınız”, “Lütfen kayıp çocuklar için yardıma devam edin”, “O bebeklerin anneye ve bakıma ihtiyacı var” yorumlarında bulundular.
 

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