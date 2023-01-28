Esra Erol'da esrarengiz olay. ''Karım kızılötesiyle duvardaki erkekle iletişim kuruyor''

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan bir çiftin anlattıkları herkesin ağzını açık bıraktı. Programa başvuran Hasna ve Zeynep çifti herkesi şoke etti.

Programa gelen 4.5 aylık hamile olan Zeynep, 8 yıllık hayat arkadaşı, 3 çocuğunun babasının evliliklerini mahvettiğini söyledi. Stüdyoya eşi Hasan da geldi ve Hasan’ın sözleri herkesi dehşete düşürdü. Hasan eşinin kızılötesi sayesinde duvarla iletişim kurduğu öne sürdü ve bunu farklı bir uygulamayla ortaya çıkardığını iddia etti.

Zeynep, “Ben 18 Eylül’de evden ayrıldığımda ‘Tamam Zeynep ben her şeyi çözeceğim’ dedi. Sonra kendisi tefecilere bulaşmış.” derken Hasan ise “Onun tefeci dediği gibi bir olay yok” şeklinde konuştu.

"EVDE GİZLİCE BENİM VİDEOLARIMI ÇEKİYOR"

Esra Erol ise “Eşinizin iddiası şu; ‘Kocamın davranışları değişti. Evde gizlice benim videolarımı çekiyor. Videolarda evde çocuklar ve biz olmamıza rağmen evde bir erkeğin olduğunu iddia ediyor. Kendi kendine konuşuyor. Kocam evin içindeyken kapıları kilitliyor. Sürekli gözetlendiğimizi, birilerinin bizi gördüğünü söylüyor’ diyerek ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia etti” dedi.

Hasan ise “Bunları kendisi mi söylemiş. Bu kadar değil, daha fazlasını birazdan göreceksin.” ifadelerini kullandı.

"KARININ HANGİ DAVRANIŞINI KAYDETMEK İSTEDİN"

Esra Erol da “Siz dün kabul ettiniz ‘Evet bir video çektim. Karım yatıyordu. Ben o sırada tuvalete gitmiştim. O sırada video kaydına girdim. Karımın hareketlerini kaydetmek istedim’ dediniz. İspatlamak istediğiniz bir şey vardı. Karının hangi davranışını kaydetmek istedin” diye sordu.

"SÜREKLİ GÖZÜNÜ KAÇIRIP BİR NOKTAYA BAKIYORDU"

Hasan da “Sürekli benden gözlerini kaçırıp odanın belli bir bölgesine bakması beni şüphelendirdi” dedi ve getirdiği görüntüler ekrana geldi. Hasan da “Kendisinin bakmış olduğu yeri çıplak gözle göremedim, resim çektim. Bu fotoğrafı bulunduğumuz odada çektim. Sürekli gözünü kaçırıp bir noktaya bakıyordu. Ben de o fotoğrafta bir şey olup olmadığına bakmak istedim. Çıplak gözle bakıyorum yok çünkü. Acaba çıplak gözle göremiyor muyum diye düşündüm. Telefonun kamerası biraz daha farklı, bazı ışınları algılayabiliyor” şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR DUVAR YOK"

Görüntüler ekrana geldiğinde Zeynep ‘Böyle bir duvar yok’ deyince Hasan ‘Böyle bir duvar yok. Benim gördüğüm şekilde de yok ama senin baktığın şekilde var” dedi.

Görüntüdeki bir noktayı gösteren Hasan “İlk resmi çektiğimde karanlık. Bunun kontrast ayarı, parlaklık ayarı yaptığımda duvarda bu şekilde çıktı. Baktım önce anlam veremedim. Silinmiş bir yazı gibi, eski bir duvar gibi. Sonra tam tersini çevirdim.” şeklinde konuşurken oradaki bir noktanın şeklinin aslında bir adama benzeyen bir görüntü olduğunu ifade etti.

Hasan “Bir insanın evinde baktığı yerden bunun çıkması ne kadar normal” diye sordu ve “Biz göremiyoruz bu resmi bu şekilde ama demek ki Zeynep görebiliyor. Oraya sürekli dönüp baktığına göre. Bir telefondaki ücretsiz uygulamayla baktığıma göre bu” dedi.

Zeynep ise “Kendisi diyor ya sürekli bir yere bakıyor diye, ben normal televizyon izliyorum ama karşımdaki normal düşünen bir insan olmadığı için sürekli farklı anlıyor” ifadelerini kullandı.

"KIZILÖTESİ BİRİNİN ÖZEL HAYATINI İFŞA EDEBİLİYOR"

Esra Erol “Bu görüntülerin mesajı kime?” diye sorunca Hasan “İşte kendisiyle bağı olan birine. Bir kızılötesi şeyler birinin özel hayatını da ifşa ediyor olabilir.” cevabını verdi. Esra Erol, “Yani evinizin gözetlendiğini mi düşünüyorsun?” şeklinde sorunca Hasan “Aynen öyle. Zeynep’in de bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

Esra Erol Zeynep’e de “Sen bu görüntülerde ne görüyorsun? Hasan görüntülere çok büyük bir anlam yüklüyor” diye sordu, Zeynep ise “Hiçbir şey, karmakarışık siyah bir şey görüyorum” diye yanıtladı.

