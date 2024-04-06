Esra Erol'da bir iğrenç olay daha ortaya çıktı. Utanmadan canlı yayında kendi söyledi

Kaynak: Haber Merkezi
Esra Erol'da bir iğrenç olay daha ortaya çıktı. Utanmadan canlı yayında kendi söyledi
Esra Erol’un sunduğu programda bir iğrenç olay daha ortaya çıktı. Programda büyük iğrençliği utanmadan kendisinin anlatması dikkat çekti.

ATV’de Esra Erol’un sunduğu programda iğrenç bir olay daha yaşandı. Programa katılan ve sosyal yardım aldığını belirten kadının daireleri ve arazileri olduğu ortaya çıktı.

Programa katılan Metin adlı kişi, eşi Tenzile’nin başka bir adamla kaçtığını belirterek eşini bulmak istedi. Programa gelen Tenzile, aralarında Kızılay ve Kaymakamlığın da olduğu çeşitli dernek ve kuruluşlardan yardım aldığını söyledi.

Ancak Tenzile’nin eşi Metin aslında gayet varlıklı olduklarını söyledi. Metin, 8 evlerinin ve arazilerinin olduğunu vurgulayarak aylık gelirlerinin 20 bin ile 30 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Ortaya çıkan manzara sosyal medyada büyük tepki çekti.

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