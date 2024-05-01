Esra Ezmeci'ye yatak odası sırrını açıkladı. Kocasının misafir varken bile bakın ne istiyormuş

Kaynak: Haber Merkezi
Esra Ezmeci'ye yatak odası sırrını açıkladı. Kocasının misafir varken bile bakın ne istiyormuş
Esra Ezmeci bıyık altından güldü. Esra Ezmeci’nin yayına bağlanan kadın, 10 yıldır evli olduğu kocasının misafir varken bile kendisiyle sürekli ilişkiye girmek istediğini ve bu durumdan bıktığını açıkladı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin canlı yayınında şok olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak bir kadının yayına bağlanıp kocasının sürekli ilişkiye girmesinden dert yandı.

Kadın yayında şunları açıkladı:

"GÜNDE 3-4 SEFER İSTİYOR"

“Benim eşimden çok şikayetim var. 10 senedir evliyim eşim çok açtı dereceye ilişkiye giriyor. Günde 3-4 defa istiyor ve ilişkiden sonra illa beraber banyon yapmamızı istiyor. Ondan sonra ben de yani artık tuttum diyebilirim. Tabi. Bir misafir kabul edemiyor. Zamanlı zamansın.

İnan ki yoruldum gerçekten.

Bir misafir bile kabul edemiyorum. Zamanlı zamansız istiyor. Tamam diyorum. Saatlerde çıkamıyoruz. İnan ki yoruldum gerçekten."

"EVET VALLAHİ YORULDUM"

"Misafir bile varken hemen çekiyor beni bir tarafa yatak odasına doğru. Ya oturma odasına. Haa. Misafir de dinleniyor.

Anlamıyor. Anlamıyor. Ben sana demedim diye benim misafir kabul ettim. Misafir kabul etme diyor eşim bu yüzden. Evet. Vallahi yoruldum.”

Diğer yandan Ünlü psikolog Esra Ezmeci ve yayındaki konukların şaşırmaları dikkat çekti.

Bu olay sonrasında şu yorum yapıldı:

“Esra Ezmeci bıyık altından güldü”

ezra.jpg

eza.jpg

ekran-alintisi.jpg

İlgili Haberler
Esra Ezmeci canlı yayında kime 'Hadım edilsin' dedi? 'Benim elime geçse parçalarım'
Esra Ezmeci’ye çıkan kadının sözleri mide bulandırdı. Bugüne kadar gelen itirafları unutun!
Esra Ezmeci'nin konuğu yatak odası sırrını anlattı. Yer yerinden oynadı
Esra Ezmeci'nin canlı yayında ağzı açık kaldı. Nişanlımın babası eski sevgilim çıktı
Son Haberler
4 milyon liralık kablo çalan 2 hırsız tutuklandı Gündem
4 milyon liralık kablo çalan 2 hırsız tutuklandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar kamerada Gündem
Otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar kamerada
Koç Üniversitesi'nin gizli yaptırdığı araştırmada gerçek enflasyon ortaya çıktı. ENAG Başkanı açıkladı Gündem
Koç Üniversitesi'nin gizli yaptırdığı araştırmada gerçek enflasyon ortaya çıktı. ENAG Başkanı açıkladı
Elazığ'da şap denetimi Yerel Haberler
Elazığ'da şap denetimi
Aydın'da yangın. Maddi hasar var Yerel Haberler
Aydın'da yangın. Maddi hasar var
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler... Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler...