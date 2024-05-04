Yatak odası sırrını duyunca Esra Ezmeci gülmemek için kendini zor tuttu. 'Eşim horoz gibi ötüyor' diyerek açık açık anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Yatak odası sırrını duyunca Esra Ezmeci gülmemek için kendini zor tuttu. 'Eşim horoz gibi ötüyor' diyerek açık açık anlattı
Esra Ezmeci'nin yayına telefonla bağlanan Aleyna Hanım'ın itirafı programa damga vurdu. Canlı yayına bağlanan izleyici 'Eşim horoz gibi ötüyor' diyerek ilişki sırasında yaşadıklarını açık açık anlattı.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de ekrana gelen 'Yeni Baştan' programına gelen itiraflar sık sık gündemi sarsmaya devam ediyor.

'Yeni Baştan' programındaki itiraflar gündeme bomnba gibi düşüyor.

Ezmeci'nin canlı yayına aldığı konukların itirafları herkesi şoke ediyor.

BU İTİRAF ŞOKE ETTİ

Programa bu defa Aleyna Hanım'ın anlattıklarının damga vurduğu görüldü.

2 yıllık evli olduğunu söyleyen izleyici eşinin ilişki sırasında garip sesler çıkarttığını, hayvan seslerini taklit ettiğini dile getirmesi dikkat çekti.

Aleyna Hanım, "Maymun gibi bağırıp, horoz gibi ötürüyor" sözlerini kullandı.

Ezmeci o anlarda kendini tutamadı ve güldüğü görüldü.

Leyna Hanım ise bu durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirerek ünlü isimden yardım istediği bildirildi.

'ÖNCE MAYMUN, SONRA HOROZ...'

Ezmeci, "Önce maymun oluyor? Sonra horoz mu?" şeklindeki, sorusuna Aleyna Hanım ise "Her türlü hayvan sesini çıkarıyor. Sadece horoz ya da maymun da değil" diyerek yanıtladı.

Ezmeci "Bence bir çift olarak terapi alabilirsiniz. Bunun sebebi nedir? Alttaki sebep ortaya çıkarsa çözümlenmesi kolaylaşır. Cinsel terapiste de başvurabilirsiniz" sözlerini kullandı.

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