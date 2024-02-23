Esra Ezmeci’ye çıkan kadının sözleri mide bulandırdı. Bugüne kadar gelen itirafları unutun!

Şovmen ve psikolog Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de sunduğu programda zaman zaman ilginç konular masaya yatırılıyor. Onlardan bir tanesi de bugüne dek gelen itiraflardan en mide bulandırıcısı oldu..

Esra Ezmeci'nin programına katılan bir kadının "Kocam askerdeyken kardeşiyle ilişkiye girdim" sözleri, stüdyodakileri ve ekran başındakileri adeta dehşete düşürdü.

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Kocasını askerdeyken kayınbiraderiyle aldattığını itiraf eden kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim. Bunu söylemek çok zor geliyor bana... Herkes beni yargılayacak ve eleştirecek. Ama dayanamıyorum artık" dedi.

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İtiraflarını bir adım daha ileriye götürerek ilk çocuğunun da kayınbiraderinden olabileceğini düşündüğünü anlatan kadın, "O dönem eşimle de kayınbiraderimle de bir ilişkim olmuştu. Eltimle altlı üstlü oturuyoruz. Eşimle aram iyi değilken Orhan'dan ilgi gördüm. Hem eşimle hem de Orhan ile bir ilişkim oldu evlenmeden önce... İlk çocuğum kayınbiraderimden olabilir " diye konuştu.

O mide bulandıran itirafa stüdyodakiler ve izleyenler büyük tepki gösterdi.