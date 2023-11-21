Esrarengiz nesne aracın tavanını deldi camları patlattı. Kimse ne olduğunu bulamadı

Fransa’nın Strazburg kentinde gizemli bir olay yaşandı. Park halindeki bir aracın tavanından düşen esrarengiz bir cisim hem tavanı deldi hem de camları patlattı. Ancak olayı esrarengiz yapan ise aracın içerisinde hiçbir şey bulunamayışı oldu.

Polis ekipleri ve itfaiye, Alsas bölgesinde park halindeki bir araçtan dumanların yükseldiğine dair bir ihbar aldıktan sonra hemen olay yerine gittiler.

Olay yerine varan ekipler, park halinde bulunan aracın tavanında yaklaşık 50 santimetre çapında bir delik olduğunu ve aracın camlarının patladığını gördüler. Yaptıkları incelemede ise aracın içerisinde herhangi bir nesneye rastlanılmadığı rapor edildi.

GÖKTAŞI ÜZERİNDE DURUYORLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan polis yetkilileri ise araca göktaşı düşmüş olabileceği üzerinde yorum yaparken, aracın içerisinde herhangi bir göktaşı belirtisi olmadığı ancak araç yakınında buldukları bir taş parçasının üzerinde çalışma yaptıklarını belirttiler.

Nesnenin göktaşı olup olmadığıyla ilgili açıklama yapan İtfaiye Şefi Colobert, "Arabada herhangi bir nesneye rastlamadık. Ya nesne o kadar küçüktü ki bulamadık ya da çarpma o kadar güçlüydü ki nesne parçalanıp toza dönüştü" dedi.