Yürüyen balığın yanına yaklaşan çarpılıyor. Gözlerinize inanamayacaksınız

Asya kökenli yürüyen balık vücudunu şişirerek kendini korumaya çalışırken kendisini yemeye çalışan canlıların boğulmasına neden olmasıyla dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yürüyen balığın yanına yaklaşan çarpılıyor. Gözlerinize inanamayacaksınız

Asya kökenli yürüyen balıkla ilgili detaylar dikkat çekti. Balığın vücudunu şişirerek kendini korumaya çalışırken kendisini yemeye çalışan canlıların boğulmasına neden olduğu bildirildi.

İşte dikkat çeken balıkla ilgili detaylar…

Asya kökenli anabas testudineus, hızla yayılan ve ekosisteme zarar veren bir balık türüdür. Bu balığın en ilginç yanı, hem solungaçlarıyla hem de başındaki özel bir organla nefes alabilmesidir. Bu sayede, suyun dışında nemli yerlerde birkaç gün hayatta kalabilir. Yüzgeçleriyle de karada ilerleyebilir ve ağaçlara çıkabilir.

Bu balık, tehlike hissettiğinde vücudunu şişirerek kendini korumaya çalışır. Ancak bu, onu yemeye çalışan diğer balıkların ve kedi, köpek, kuş gibi hayvanların boğulmasına yol açabilir.

Anabas testudineus, bilimsel adıyla levrek ailesinden bir balıktır. Bu balık, karada 6 ila 10 gün arasında yaşayabilir.

Bu balık, başındaki organ sayesinde havadaki oksijeni kullanabilir. Yüzgeçleriyle de yerde yürüyebilir ve ağaçlara çıkabilir.

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