Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsüne inanamadı. Burun estetiği rezaletim diyerek paylaştı

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Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsüne inanamadı. Burun estetiği rezaletim diyerek paylaştı
Burun estetiği operasyon geçiren bir kadın, “burun estetiği rezaletim” diyerek sosyal medyada paylaştığı videoda yeni görüntüsü görenleri şok etti.

Estetik operasyon geçiren bir kadın, burnunun yeni şeklini göstermek için sosyal medyada bir video paylaştı.

Ancak bu video, kadının beklentisinin aksine, olumsuz yorumlar ve alaylarla karşılaştı.

Video kısa sürede viral hale gelerek, kadının estetik rezaletini herkesin görmesine neden oldu.

Videonun başında kadın, "Burun estetiği rezaletim" diye yazarak, burnunun nasıl mahvolduğunu anlattı.

Burnunun farklı açılardan çekilmiş görüntülerini gösteren kadın, burun deliklerinin çok küçük ve eşit olmadığını, burnunun uç kısmının çökük ve çıkıntılı olduğunu söyledi.

Kadın, “Başka bir estetik vakası. Bence yandan hiçbir sorun yok. Hatta ben yandan burnumu çok beğeniyorum. Burun deliklerim çok küçükler ve çok asimetrikler. Estetik operasyon kurbanı” ifadelerini kullandı.

Kadının paylaştığı video, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi ve yorumlandı.

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