Estetik ameliyatı oldu, 5 gün sonra öldü: Operasyona profesör girecekti ama..

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Ahu Gültekin, özel bir hastanede 1 buçuk ay önce 10 adet diş implantı yaptırdı.

Gültekin, bu ameliyatın ardından 22 Mart tarihi için bir hastaneden burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği randevusu aldı.

Telefonla bir süre sonra aranan Gültekin'e ameliyatının 11 Mart'ta yapabileceği söylendi.

AMELİYAT 9 SAAT SÜRDÜ

Bu tarihte sabah hastaneye giden Gültekin'in ameliyatına, iddiaya göre asistan doktor F.G. girdi. 9 saat süren ameliyat sonrası kendine gelen Gültekin lavaboya gitmek istedi.

5 GÜN SONRA ÖLDÜ

Lavaboda bir anda yere yığılan Gültekin'in kalbi durdu ve beynine pıhtı attı. Yoğun bakıma kaldırılan Ahu Gültekin, burada verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Gültekin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailenin şikayetçi olması üzerine savcılık tarafında olaya ilişkin soruşturma başlatırken, hastanede görev yapan Prof. Dr. İ.Ö. ve asistan doktor F.G.'nin ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

Yaşananları anlatan Ahu Gültekin'in TIR şoförlüğü yapan kardeşi Mustafa Gültekin, "Ben yoldan gelmiştim. Tekrar yola çıkacaktım. Yeğenim telefon açtı ve annesinin çok kötü olduğunu söyledi. Koşarak hastaneye gittim. Ameliyat olacağından bilgim vardı. Profesörler ablama akşam telefon açıp ‘Sabah ameliyata gelin’ demişler. ‘Normalde ayın 22'sinde olacak ameliyatı ayın 11'ine çekip sizi ameliyata alalım’ demişler. Ablam bunun heyecanıyla kabul edip hastaneye gidiyor ve ameliyata giriyor" dedi.

"BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEMEDİLER"

Ablasının burnundaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmak istediğini söyleyen Mustafa Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

“Burun ameliyatına girmişti. Aynı rahatsızlık bende de var. Burunda kemik, et ve burun battaniyesi problemi bende de var. Ben gidip ameliyatımı olmuyorum. Ayın 11'inde sabah saatlerinde ameliyata giriyor. Akşam üzeri 17.00 gibi de ameliyattan çıkıyor. 3 saat sürmesi gereken ameliyat 9 saat sürüyor. Ablam ameliyattan çıkıp, 'lavabo ihtiyacım var' diyor. Bilinci yerine geldikten sonra lavabo ihtiyacını gideriyor. Çıktıktan sonra olduğu gibi dizlerinin üzerine çöküyor. Orada 10 dakika kalp müdahalesi yapılıyor. Daha doğrusu kalbi durmuş. Başında 3 yeğenim, 'anneme yardımcı olun' diye bağırmış. Beynine pıhtı atıyor. Kalbinin sağ tarafı büyüme yapmış. Bunun sonucunda da yoğun bakıma kaldırılıyor. Bize beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemediler. Ablam için “Kalbine adrenalin veriyoruz, yaşayacak, kurtaracağız' dediler. En sonunda çekilen tomografisinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirttiler.”

"AÇIĞA KAVUŞTURULSUN"

Olayda ihmal iddiasında bulunan Mustafa Gültekin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yıkılmış bir durumdayız. 13 yaşındaki kız yeğenim şu anda benim evimde kalıyor. 3 yeğenim de perişan durumda. Olayın araştırılıp, açığa kavuşturulmasını istiyorum. Başka canlara kıyılmasını istemiyorum. İhmal olduğunu düşünüyorum. Hastaneye gidip, 'Ben Ahu Gültekin'in kardeşiyim, dediğimde karşımdaki doktorlar kekeleyerek konuşuyor. Yani bir tedirginlikleri var. Bize bir açıklama yapamıyorlar. Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ne gidip şikayetçi oldum. Savcılığa belirttim ve herhangi bir aksilik var mı, diye ablama otopsi yaptırdım. Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz. Kendisi Azerbaycan uyrukluymuş"