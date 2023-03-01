Dolgu veya estetik işlemlerini tercih etmeyen kişiler dudakları daha canlı ve dolgun gösterecek yöntemleri araştırıyor. Dudakları dolgun gösterecek pek çok doğal yağ ve maske mevcut. Peki, estetiksiz dudak dolgusu nasıl yapılır? Dudakları dolgunlaştıran yağlar neler?

Estetiksiz dolgun ve çekici dudaklara sahip olmak isteyen kişiler özellikle doğal yağlara başvuruyor. Bazı doğal yağlarla dudaklara yapılan masaj, dudaklara geçici bir dolgunluk kazandırıyor.

Bu doğal yağlar dudaklardaki ölü hücrelerin temizlenmesine yardımcı olarak dudakları yeniliyor. Dolgun ve çekici dudaklara sahip olabilmek için dolgu veya estetik işlemlerinden önce bu doğal yağlara bir şans verebilirsiniz. Peki, estetiksiz dudak dolgusu nasıl yapılır?

DUDAKLARI DOLGUNLAŞTIRAN YAĞLAR NELER?

TARÇIN YAĞI

Tarçın yağı dudaklara geçici dolgunluk kazandırıyor. Kan dolaşımını hızlandıran tarçın yağı dudakları adeta yeniliyor.

Dudaklar için tarçın yağı nasıl uygulanır?

Tarçın yağı ile dudaklarınıza masaj yapın 5 dakika bekledikten sonra dudaklarınızdan arındırın. Daha sonra dudaklarınıza bir nemlendirici uygulayın.

Uygun bir kap içerisinde toz tarçın ile vazelini macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı diş fırçası yardımıyla nazikçe dudaklarınıza uygulayın. Daha sonra dudaklarınızı arındırın.

KARABİBER YAĞI

Karabiber yağı ciltte uyarım sağlayarak sürüldüğü bölgede kolajen sentezi sağlar. Son derece güçlü bir yağ olan karabiber yağı, müthiş bir dudak dolgunlaştırıcı görevi görür.

Dudaklar için karabiber yağı nasıl uygulanır?

Dudaklarınızı yine temiz bir diş fırçası ile fırçalayın.

Karabiber yağını dudaklarınıza sürün.

Dudaklarınızın yağı emmesini bekleyin.

Dudaklarınız istediğiniz dolgunluğa ulaşana kadar işlemi tekrar edin.

NANE YAĞI

Nane yağı, dudak dolgunlaştıran en etkili doğal yağlar arasında yer alır. Nane yağı kan dolaşımını hızlandırarak cildi yeniler.

Nane yağını dudaklarına uyguladığınızda geçici bir dolgunluğa ulaşabilirsiniz. Nane yağı ile dudaklarınızı dolgunlaştırdıktan sonra doğal vazelin ya da dudak balmı ile dudaklarınızı nemlendirin.

Dudaklar için Nane yağı nasıl uygulanır?

Dudaklarınızı diş fırçası ile fırçalayın.

Bir miktar nane yağını 20 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Daha sonra nane yağını dudaklarınıza sürün.

Dudaklarınız istediğiniz dolgunluğa ulaşana kadar nane yağını kullanmaya devam edin.

E VİTAMİNİ MASKESİ

E vitamini dudaklara nem verir ve daha dolgun görünmesine yardımcı olur. Ayrıca dudakların kurumasını engeller.

E vitamini maskesi için bir adet E vitamini ampulü, 4 damla tarçın yaprağı yağı ve 5 yemek kaşığı zeytinyağına ihtiyacınız olacak.

Karışımı 20 dakika boyunca dudaklarınızda bekletin ve süre dolduktan sonra ılık su ile temizleyin. Haftada 2 kez E vitamini ile dudaklarınıza maske yapabilirsiniz.