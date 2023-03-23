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Estonya'dan Rusya'ya sınır tepkisi

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili, "Rusya kendi sınırlarına dönmeli." dedi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:17
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Estonya Başbakanı Kallas: Rusya kendi sınırlarına dönmeli

Estonya'dan Rusya'ya sınır tepkisi
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Kallas, Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın işlediği suçlar için bir mahkeme kurulması gerektiğini ve bu konunun daha önce de gündeme geldiğini ifade eden Kallas, "Konunun burada da görüşülmesi bekliyoruz. Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya lideri Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarması iyi bir işaret. Hiçbir liderin işlediği suçların yanına kalmayacağını gösteren bir karar." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, Rusya'nın petrol gelirleri nedeniyle tavan fiyat uygulamasının önemli olduğunu anımsatarak, yaptırımların zayıflamadan sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda "bir suçlu ve bir kurban" bulunduğunu anlatan Kallas, "Rusya, kendi sınırlarına dönmeli." diye konuştu.

Kallas, Ukrayna'ya yardımların hızla sürmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna'ya cephane ve silah göndermek ve kendi stoklarımızı da dolu tutmak önemli. Bu noktada cephane çok önemli." ifadelerini kullandı.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins de Ukrayna'yı destekleme konusunda bir birlik olduğunu belirterek, Ukrayna'nın milyonlarca cephaneye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Karins, Avrupa'nın sanayi üretim kapasitesine dikkati çekerek, üretimin artırılması gerektiğini ve hem kendilerine hem Ukrayna'ya yetecek cephane ile silah üretimine sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Dünyada yaşanan gelişmelerin ülkeler için işleri kolaylaştırmadığını belirten Karins, "İşler daha da zorlaşıyor. Çin'in Rusya ile bir tür ilişkiyi güçlendirdiğini görüyoruz. Çin ve ABD ilişkilerinin giderek birbirinden uzaklaştığını görüyoruz. Avrupa'nın temellerini bulması gerekiyor. Ukrayna'ya desteğimiz sürmeli. Kendi silah endüstrimize yatırım yapmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Karins, Letonya'nın enerjide dış kaynaklara bağımlılığına ilişkin soruya ise, "Şu anda sıvılaştırılmış doğal gaz alıyoruz ancak yenilenebilir enerji ve deniz üstü rüzgar santrallerinin daha aktif kullanımı için agresif bir politika izleyeceğiz. Hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesine de ihtiyacımız var. Uzun vadeli geleceğin yeşil enerjide olduğunu düşünüyorum." diye yanıtladı. (AA)

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