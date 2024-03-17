Estonya Başbakanı Kallas'tan Putin'i sinirlendirecek açıklama

BBC'ye açıklama yapan Kallas, Putin'in uzun zamandır nükleer savaş tehdidinde bulunduğunu ve bunu ciddiye almaları gerektiğini belirtti.

Putin'in yaptığı tehditlerle toplumlara korku aşıladığını söyleyen Kallas, "Biz de Putin'in neden korktuğunu düşünmeliyiz. Aslında NATO ile savaşa girmekten korkuyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 13 Mart'ta ABD ile karşı karşıya gelmeyeceklerini ancak gerekirse askeri ve teknik açıdan nükleer bir savaşa hazır olduklarını belirtmişti.

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Başbakan Kallas, Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin gelecek sene sonlanmasının ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceğini açıklamıştı.