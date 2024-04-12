Estonya, Rus Ortodoks Kilisesi'nin terör örgütü olarak tanınmasını önerecek

Rusya ile Ukrayna'nın savaşa tutuştuğu ilk günden beri Baltık coğrafyasındaki ciddi bir propaganda yürüten Moskova Patrikhanesi, son yaptığı açıklamayla Estonyalı yetkililerin sabrını taşırdı.

Kilisenin dini liderleri tarafından son bir ayda Estonya kamuoyunu yönlendirici açıklamaların sayısında ciddi bir artış yaşanmıştı. Patrikhane yetkililerinin, Estonya başta olmak üzere NATO ile ilişkilerini devam ettiren devlet yetkililerine karşı hakarete varan açıklamaları bardağı taşırdı.

Estonya İçişleri Bakanı Lauri Läänemets tarafından yapılan açıklamada Moskova Patrikhanesi'nin Estonya'daki faaliyetlerini yasaklamak için, onların terör örgütü olarak değerlendirilmesinin önünü açacak bir teklif sunacakları duyurdu. Bakan ayırıca "Bugün Moskova Patrikhanesinin, esasen dünyadaki terörist faaliyetlere liderlik eden Vladimir Putin'e bağlı olduğunu anlamalıyız" diye de ekledi.