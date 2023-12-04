Estonya Rusya sınırını kapatıyor

Estonyalı yetkililer Rusya'ya seyahat eden vatandaşlarını uyararak sınır kapısının kapanabileceğini ve bir an önce ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini duyurdu.

Estonya'da ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'Estonya, göç baskısı nedeniyle Rusya ile olan sınırlarını kapatabilir' denildi.

Benzer bir uygulama yakın zamanda Finlandiya tarafından da yapılarak, Rusya'dan gelen göçmenlerin ülkeye girişlerinin önlenmesi amaçlanmıştı.

Estonyalı yetkililer de 'Ulusal güvenliğin sağlanması' amacıyla bu uygulamanın gerçekleşeceğini belirtti.