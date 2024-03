Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı ette Ramazan kararı

Ramazanda et fiyatları spekülatif artışlara karşı sabitleniyor. İlk adım Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nden geldi. Dernek başkanı Recai Kesimal yaptığı açıkmada Ramazan öncesi fiyat artışları olduğunu söyledi.

(ERDERYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Tarım ve Orman Bakanlığının devreye girdiğine işaret etti. Kesimal, "Et ve Süt Kurumu marifetiyle özellikle ramazan ayında tüketicinin daha ucuz et alabilmesi konusunda Ankara PERDER ile bir anlaşma zemini oluştu. Bu anlaşmaya göre et fiyatlarında çok ciddi bir gerileme yaşandı. 450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak. Ramazan boyunca kırmızı et, bu fiyattan tüketicilere sunulacak." diye konuştu.

Ramazan ayında gıdaya talebin yüksek olduğunu belirten Kesimal, bu nedenle fiyat sabitleme uygulamasının tüketicilere faydalı olacağını ifade etti.

Kesimal, Ankara'da PERDER üyesi 1000'e yakın mağazada yoğun et satışı yapıldığına dikkati çekerek, ESK'nin bu noktaları tercih etmesinin vatandaşın uygun fiyatla ete ulaşması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

İSTANBUL'DA KIRMIZI ETİN FİYATI SABİTLENDİ

PERDER'in İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ESK ile yapmış oldukları protokol ile ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğuna dikkat çeken Gülezldere spekülatif fiyat hareketliliğini yakından takip ettiklerini söyledi.

Ramazanda sofralara makul fiyatlarda kırmızı et ulaştıracaklarını bildiren Güzeldere, şunları kaydetti:

"ESK yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda ramazan ayı boyunca kırmızı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık. ESK ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, İstanbul PERDER olarak, ramazan ayı boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceğiz. Yerel perakende olarak üye zincir marketlerimiz ile ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız ve ramazan fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

Güzeldere, İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketleri şöyle sıraladı:

"Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap."