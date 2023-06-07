Etil alkol patladı 5 öğrenci yandı

Küçükçekmece'de bulunan özel bir okulda deney sırasında patlama yaşandı. olayda 1'i kız 5 öğrenci yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Etil alkol patladı 5 öğrenci yandı

İHA'nın haberine göre, olay, 30 Mayıs Salı günü Küçükçekmece Sefaköy Beşyol'da bulunan özel bir okulda öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okulun bahçesinde öğrenciler arasında ‘Bilim Şenliği’ adıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlik sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patladı. Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu. Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada öğrencileri deney yaptığı ve bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamayı gören diğer öğrencilerin panikle kaçtığı anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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