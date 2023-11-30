Etiyopya'da kolera alarmı

Save the Children'dan yapılan açıklamada, Etiyopya'da yaşanan sellerin ardından kolera vakalarında artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, son iki haftada, Etiyopya'nın doğusundaki Somali bölgesinde 772 kolera vakası tespit edildiği, bu vakaların yüzde 80'inin 5 yaş altı çocuklar olduğu belirtildi.

Ülkedeki kolera salgınında, bu süreçte 23 kişinin öldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, salgının "kontrolden çıkabileceği" uyarısı yapıldı.

Etiyopya, Kenya ve Somali'de son iki haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.