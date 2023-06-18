EURO 2024 elemelerinde gol yağdı

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde üçüncü haftanın ikinci gününde, 5 grupta 11 karşılaşma yapıldı

EURO 2024 elemelerinde gol yağdı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Norveç-İskoçya: 1-2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2

E Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 0-3

Arnavutluk-Moldova: 2-0

F Grubu:

Azerbaycan-Estonya: 1-1

Belçika-Avusturya: 1-1

G Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 1-1

Karadağ-Macaristan: 0-0

J Grubu:

Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0

Portekiz-Bosna Hersek: 3-0

İzlanda-Slovakya: 1-2
(AA)

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Hırvatistan İspanya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu Spor
Hırvatistan İspanya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Tokat'ta sağanak asfaltın sökülmesine neden oldu Yaşam
Tokat'ta sağanak asfaltın sökülmesine neden oldu
Sultangazi'de bariyerlere çarpan araç yan yattı: 1 ölü Yaşam
Sultangazi'de bariyerlere çarpan araç yan yattı: 1 ölü
Kırıkkale'de iki araç sele kapıldı: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Yaşam
Kırıkkale'de iki araç sele kapıldı: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Meteoroloji’den 62 il için uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Yaşam
Meteoroloji’den 62 il için uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Ankara'da kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü Yaşam
Ankara'da kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü