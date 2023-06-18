EURO 2024 elemelerinde gol yağdı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü hafta maçları tamamlandı.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Norveç-İskoçya: 1-2
Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2
E Grubu:
Faroe Adaları-Çekya: 0-3
Arnavutluk-Moldova: 2-0
F Grubu:
Azerbaycan-Estonya: 1-1
Belçika-Avusturya: 1-1
G Grubu:
Litvanya-Bulgaristan: 1-1
Karadağ-Macaristan: 0-0
J Grubu:
Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0
Portekiz-Bosna Hersek: 3-0
İzlanda-Slovakya: 1-2
(AA)