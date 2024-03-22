EURO 2024 play off maçlarında gol yağdı. Türkiye'ye Yunanistan ya da Gürcistan gelecek

Kaynak: AA
EURO 2024 play off maçlarında gol yağdı. Türkiye'ye Yunanistan ya da Gürcistan gelecek
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda finale çıkan takımlar belli oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımın belli olacağı play-off turunda yarı final maçları tek maç eleme sistemiyle oynandı.

A Yolu'nda Polonya ve Galler, B Yolu'nda İzlanda ile Ukrayna, C Yolu'nda da Gürcistan ve Yunanistan finale çıktı.

26 Mart Salı günü oynanacak final maçlarını kazanacak ekipler, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Play-off turundaki maçların ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi de belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan ya da Yunanistan olacak.

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Yolu:

Polonya-Estonya: 5-1

Galler-Finlandiya: 4-1

B Yolu:

İsrail-İzlanda: 1-4

Bosna Hersek-Ukrayna: 1-2

C Yolu:

Gürcistan-Lüksemburg: 2-0

Yunanistan-Kazakistan: 5-0

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