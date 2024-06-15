EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları

EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Almanya'nın İskoçya'yı 5-1'lik net bir skorla yenmesi ile başlayan EURO 2024'te bir çok Süper Lig oyuncusu yer alıyor. İşte Türkiye Süper Ligi'ni Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek futbolcular...

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 1

Mert Günok - Beşiktaş - Türkiye

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 2

Uğurcan Çakır - Trabzonspor - Türkiye

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 3

Dominik Livakovic - Fenerbahçe - Hırvatistan

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 4

Adam Buksa - Antalyaspor - Polonya

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 5

Florin Nita - Gaziantep FK - Romanya

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 6

Krzysztof Piatek - Başakşehir - Polonya

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 7

Kaan Ayhan - Galatasaray - Türkiye

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 8

Rey Manaj - Sivasspor - Arnavutluk

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 9

Mert Müldür - Fenerbahçe - Türkiye

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 10

Jure Balkovec - Alanya - Slovenya

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 11

İsmail Yüksek - Fenerbahçe - Türkiye

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 12

Abdülkerim Bardakçı - Galatasaray - Türkiye

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 13

Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe - Türkiye

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 14

Ernest Muci - Beşiktaş - Arnavutluk

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 15

Alexandru Cicâldău - Konyaspor - Romanya

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 16

Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray - Türkiye

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 17

Sebastian Szymański - Fenerbahçe - Polonya

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 18

Deian Sorescu - Gaziantep FK - Romanya

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 19

Cenk Tosun - Beşiktaş - Türkiye

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 20

Denis Dragus - Gaziantep FK - Romanya

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 21

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe - Türkiye

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 22

Thomas Meunier - Belçika - Trabzonspor

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 23

Dusan Tadic - Fenerbahçe - Sırbsitan

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EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları 24

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray - Türkiye

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