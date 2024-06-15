EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları

Mert Günok - Beşiktaş - Türkiye
Uğurcan Çakır - Trabzonspor - Türkiye
Dominik Livakovic - Fenerbahçe - Hırvatistan
Adam Buksa - Antalyaspor - Polonya
Florin Nita - Gaziantep FK - Romanya
Krzysztof Piatek - Başakşehir - Polonya
Kaan Ayhan - Galatasaray - Türkiye
Rey Manaj - Sivasspor - Arnavutluk
Mert Müldür - Fenerbahçe - Türkiye
Jure Balkovec - Alanya - Slovenya
İsmail Yüksek - Fenerbahçe - Türkiye
Abdülkerim Bardakçı - Galatasaray - Türkiye
Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe - Türkiye
Ernest Muci - Beşiktaş - Arnavutluk
Alexandru Cicâldău - Konyaspor - Romanya
Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray - Türkiye
Sebastian Szymański - Fenerbahçe - Polonya
Deian Sorescu - Gaziantep FK - Romanya
Cenk Tosun - Beşiktaş - Türkiye
Denis Dragus - Gaziantep FK - Romanya
İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe - Türkiye
Thomas Meunier - Belçika - Trabzonspor
Dusan Tadic - Fenerbahçe - Sırbsitan
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray - Türkiye