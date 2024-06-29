EURO 2024'te son 16 turu heyecanı Yeniçağ'da!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'te son 16 turu heyecanı Yeniçağ'da!

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu maçları oynanacak Yeniçağ yazarları biter bitmez yazacak.

Kıran kırana geçen grup aşamasının ardından beklenen gün geldi.

EURO 2024'te son 16 turu bugün İtalya - İsviçre maçı ile başlıyor.

Kapanışı millilerimiz yapıyor.

Maçlar bitecek Yeniçağ yazarları yazacak.

İşte program:

CUMARTESİ
19.00 İsviçre – İtalya: Mirza Şeker
22.00 Almanya – Danimarka: Volkan Aliakar

PAZAR
19.00 İngiltere – Slovakya: Sedat Kaya
22.00 İspanya – Gürcistan: Eren Bozdaş

PAZARTESİ
19.00 Fransa - Belçika: Recep Çınar
22.00 Portekiz – Slovenya: Turgay Beşyıldız

SALI
19.00 Romanya – Hollanda: Turgay Beşyıldız
22.00 Türkiye - Avusturya: Sedat Kaya, Recep Çınar

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