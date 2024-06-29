EURO 2024'te son 16 turu heyecanı Yeniçağ'da!

Kıran kırana geçen grup aşamasının ardından beklenen gün geldi.
EURO 2024'te son 16 turu bugün İtalya - İsviçre maçı ile başlıyor.
Kapanışı millilerimiz yapıyor.
Maçlar bitecek Yeniçağ yazarları yazacak.
İşte program:
CUMARTESİ
19.00 İsviçre – İtalya: Mirza Şeker
22.00 Almanya – Danimarka: Volkan Aliakar
PAZAR
19.00 İngiltere – Slovakya: Sedat Kaya
22.00 İspanya – Gürcistan: Eren Bozdaş
PAZARTESİ
19.00 Fransa - Belçika: Recep Çınar
22.00 Portekiz – Slovenya: Turgay Beşyıldız
SALI
19.00 Romanya – Hollanda: Turgay Beşyıldız
22.00 Türkiye - Avusturya: Sedat Kaya, Recep Çınar
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