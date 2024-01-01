Euro 25'nci yaşını kutladı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden 20'sinin para biri olan euro 1999 yılından bu yana tam 25 sene geçti, 25'nci yaşını kutladı.

1999 yılında geçiş süreci olarak 2002 yılında tedavüle sunulmuştu. Euroyu tam 20 ülke para birimi olarak kullanıyor. Avrupa Merkez Bankası ECB, 20 ülkenin merkez bankalarından oluşan Euro Sistemi tarafından komuta ediliyor.

Frankfurt'ta bulunun Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamaya çalışıyor. ECB'nin en büyük görevi Euro Bölgesi'ndeki enflasyonu yüzde 2'nin altında tutmak. ECB'nin faiz kararları Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi ve 20 üye ülkenin merkez bankaları başkanlarınca belirleniyor.

ECB'nin bir başka önemli görevi ise Euro Bölgesi bankaları denetlemek, mali sistemleri izlemek. Avrupa'da 344 milyon kişi euroyu kullanıyor. Euro 5,10,20,50,100,200 ve 500'lük 7 farklı banknot bulunuyor.

Doların ardından euro tedavüle sürülmesinin ardından dünyada en çok kullanılan ikinci para birimi oldu. Euroya en son katılım Hırvatistan'la olmuştu. Bulgaristan da 2025'te euroya geçiş yapacak. 1 euronun kur değeri 32,57 lira...